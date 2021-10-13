«الرعاية الصحية»: ميكروسكوب جراحي لجراحات المخ بـ3 ملايين جنيه بمجمع الإسماعيلية الطبي

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استخدام ميكروسكوب جراحي جديد لجراحات المخ والأوعية الدموية المخية والنخاع الشوكي لعلاج مريض يعاني من نزيف بالمخ داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن الميكروسكوب الجراحي يعد من أحدث ما تم انتاجه من ميكروسكوبات لجراحات المخ والأوعية الدموية المخية والنخاع الشوكي، لافتة إلى أنه يساعد الجراحين في علاج أمراض أورام المخ وجراحات قاع الجمجمة، وجميع التشوهات الشريانية الوريدية والتمددات الشريانية والعيوب الخلقية بالمخ، إضافة إلى علاج جميع أورام النخاع الشوكي والضفيرة العصبية، وأنه تبلغ قيمة الميكروسكوب أكثر من 3 مليون جنيه.

وأضافت الهيئة، أنه استخدم الميكروسكوب لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، لعلاج مريض يعاني من نزيف وورم بالمخ، حيث تم استئصال خراج في المخ تسبب في النزيف، وتم تفريغ النزيف من تحت الأم الجافية واستئصال الخراج من خلال فتحة صغيرة 2سم، واستخدم الميكروسكوب الجراحي في عملية استئصال كامل للورم وإزالة الأغشية الصديدية.

وتابعت: أنه تمت العملية بنجاح للمريض على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبي، واستقرار الحالة الصحية للمريض، لافتة إلى أنه تتكلف إجراء هذه العملية في مستشفيات القطاع الخاص أكثر من 100ألف جنيه، بينما لم يتكلف المريض لإجراء العملية داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية سوى نسبة مساهمة قدرها 300 جنيه فقط، حيث أنه من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستكملت، أنه تمت إجراء العملية للمريض تحت إشراف نخبة من أساتذة جراحات المخ والأعصاب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، د. حمدي النبوي، المشرف العام على أقسام جراحات المخ والأعصاب بمستشفيات الهيئة، د. محمد السنافيري، المدير التنفيذي لأقسام جراحات المخ والأعصاب، وضم الفريق الطبي المعالج للمريض، كلًا من د. حازم نجم، استشاري المخ والأعصاب، د. هشام رفعت، أخصائي المخ والأعصاب، د. محمود زكى، طبيب مقيم المخ والأعصاب، د. على أيمن، طبيب مقيم المخ والأعصاب، إضافة إلى معاونة فريق التخدير والتمريض بالمجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا النوع من الجراحات تعتبر من أدق وأخطر جراحات المخ والأعصاب، مشيرًا إلى الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي وتوافر الإمكانيات المطلوبة لإجراء مثل هذه العمليات داخل المجمع، ومنها «الميكروسكوب» الجراحي المتطور علاوة على الكوادر الطبية والإدارية بالمجمع، ومؤكدًا سعي الهيئة وجهودها المتواصلة لاستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية داخل منشآتها الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى وفق أحدث معايير الجودة وممارسات الصحة العالمية.