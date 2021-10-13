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سعرها 14 ألف جنيه.. ضبط شخص يبيع حقن لعلاج كورونا بالسوق السوداء

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سعرها 14 ألف جنيه.. ضبط شخص يبيع حقن لعلاج كورونا بالسوق السوداء سعرها 14 ألف جنيه.. ضبط شخص يبيع حقن لعلاج كورونا بالسوق السوداء

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قام مفتشو الادارة العامة للصيدلة، أمس الثلاثاء، من ضبط أحد مروجي بيع وشراء لأدوية في السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من أدوية التأمين الصحي الخاصة بالحالات الحرجة وذلك بدائرة قسم مدينة نصر، بالتعاون مع مباحث .

وتمكن مفتشو الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة من ضبط احد مروجى عقار الاكتميرا بالسوق السوداء، وذلك بعد محاولة شراء ناجحة، بمشاركة الدكتورة ايمان عبده مدير تفتيش والدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وتم عمل المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، ثمن الحقنة الواحدة الرسمى ٦٦٤١ جنيها يقومون ببيعها بالسوق السوداء بمبلغ يتراوح من ٨٥٠٠ جنيه تصل إلى ١٤٠٠٠ جنيه للحقنة والتي تعطي لحالات الرعاية المركزة وتهريبها للسوق السوداء وعدم تمكن المرضى من الحصول عليها يعتبر تهديد للامن الدوائى المصرى

وقالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، ان استراتيجية الادارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح باي فرصة لدخول ادوية مهربة إلى السوق الدوائي أو عدم استغلال المواطنين وبيع ادوية لهم باكثر من سعرها.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية ان الادارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة ان المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، مضيفا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع تهريب وسرقة والمتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.

المصرى اليوم

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