استعدادًا لأمم إفريقيا .. منتخب اليد يشارك في دورتي فرنسا وقطر

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من أجل الاستعداد بشكل قوي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في المغرب وافق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة اليد على مشاركة منتخب مصر الأول للعبة في دورتي قطر وفرنسا الدوليتين ضمن برنامج الإعداد الموضوع للفراعنة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كحامل للقب في النسخة الأخيرة على حساب المنتخب التونسي.

وأكد أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد، المشرف على المنتخبات، أن المنتخب سيواصل تجمعه الأسبوعي يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع تحت قيادة الإسباني جارابايا المدرب المساعد، ثم يلعب مباراتين وديتين مع مقدونيا يومي 4 و6 نوفمبر المقبل بمشاركة اللاعبين المحترفين.

وقال أيمن صلاح: سيشارك المنتخب في دورة دولية ودية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، بمشاركة اليابان وقطر، ثم يلعب في القاهرة مباراتين وديتين مع البحرين يومي 3 و5 يناير.

وأضاف: يختتم المنتخب برنامج الإعداد بالمشاركة في دورة فرنسا الدولية الودية في يناير، حيث ستسافر البعثة إلى فرنسا 7 يناير، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات فرنسا وألمانيا والدنمارك ومصر، حيث تقام الدورة بنظام الدور قبل النهائي، حيث يلعب كل منتخبين مباراة، والفائز يلعب مع الفائز والخاسر مع الخاسر في المباراة الأخرى.