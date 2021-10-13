أخبار عاجلة

محمد يوسف: تراجع مستوى الأهلي «طبيعي» -
إبراهيم نور الدين: اعتزال جهاد جريشة خسارة للتحكيم .. وأرشح محمد عادل لإدارة القمة -
الإسماعيلي: ليست مهمتنا مخاطبة الأمن لخوض مباراة الأهلي على ملعبنا -
إبراهيم نور الدين: الحكام أشهر من اللاعبين .. وأسهل مباراة أدارتها الأهلي والزمالك -
43 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

استعدادًا لأمم إفريقيا .. منتخب اليد يشارك في دورتي فرنسا وقطر

Print
استعدادًا لأمم إفريقيا .. منتخب اليد يشارك في دورتي فرنسا وقطر استعدادًا لأمم إفريقيا .. منتخب اليد يشارك في دورتي فرنسا وقطر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

من أجل الاستعداد بشكل قوي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل في المغرب وافق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة اليد على مشاركة منتخب الأول للعبة في دورتي قطر وفرنسا الدوليتين ضمن برنامج الإعداد الموضوع للفراعنة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كحامل للقب في النسخة الأخيرة على حساب التونسي.

وأكد أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد، المشرف على المنتخبات، أن المنتخب سيواصل تجمعه الأسبوعي يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع تحت قيادة الإسباني جارابايا المدرب المساعد، ثم يلعب مباراتين وديتين مع مقدونيا يومي 4 و6 نوفمبر المقبل بمشاركة اللاعبين المحترفين.

وقال أيمن صلاح: سيشارك المنتخب في دورة دولية ودية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، بمشاركة اليابان وقطر، ثم يلعب في القاهرة مباراتين وديتين مع البحرين يومي 3 و5 يناير.

وأضاف: يختتم المنتخب برنامج الإعداد بالمشاركة في دورة فرنسا الدولية الودية في يناير، حيث ستسافر البعثة إلى فرنسا 7 يناير، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات فرنسا وألمانيا والدنمارك ومصر، حيث تقام الدورة بنظام الدور قبل النهائي، حيث يلعب كل منتخبين مباراة، والفائز يلعب مع الفائز والخاسر مع الخاسر في المباراة الأخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية