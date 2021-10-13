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"حرقة المعدة" قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة في هذه الحالة

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"حرقة المعدة" قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة في هذه الحالة "حرقة المعدة" قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة في هذه الحالة
تحدث بسبب ارتفاع محتويات المعدة بالحمض بعد ارتجاعه من المريء

تحدث حرقة المعدة، أو ما يُسمى بـ"الحموضة المعوية"، بسبب ارتفاع محتويات المعدة بالحمض بعد ارتجاعه من المريء، وقد تشير إلى أمراض خطيرة، قامت اختصاصية بأمراض الجهاز الهضمي بالحديث عنها، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، تحدَّثت الطبيبة الروسية، إيرينا بيريزنايا، عن الأسباب والأمراض المحتملة من الحموضة المعوية.

ووفقًا للخبيرة الروسية، لا تكون الحموضة المعوية دائمًا نتيجة لمرض؛ فقد تظهر بسبب الإفراط في تناول الطعام، والحركات المفاجئة، والمجهود البدني الكبير. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تحدث بسبب عدم تحمُّل بعض الأطعمة، وهي رد فعل تحسسي.

وأضافت: مع حدوث حرقة واحدة يجب تحليل النظام الغذائي اليومي. أما إذا تكررت مرات عدة فيجب استشارة طبيب.

وقالت: يمكن أن تكون الحرقة المعدية المتكررة عارضًا لأضرار تخص المعدة والاثني عشر والبنكرياس، أو تطورًا في التهاب البنكرياس.

وخلصت بيريزنايا إلى أن الإدارة الذاتية لأدوية الحموضة المعوية مسموح بها فقط إذا حدثت مرة واحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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