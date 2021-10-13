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بمشاركة الدوليين.. الأهلي يرفع استعداداته للاتفاق

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بمشاركة الدوليين.. الأهلي يرفع استعداداته للاتفاق بمشاركة الدوليين.. الأهلي يرفع استعداداته للاتفاق
تعيين مارتاكوس مديرًا للتحليل الفني

بمشاركة الدوليين.. الأهلي يرفع استعداداته للاتفاق

يكثف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الدوليون في تدريبات الفريق الأول مساء اليوم بعد إنهاء مشاركتهم مع االسعودي، كما شارك المحترف المقدوني اليوسكى، في الحصة التدريبية، بعد انتهاء مشاركته منتخب بلاده.

فيما شدد مدرب الفريق بيسنيك هاسي، على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

وفي سياق متصل أتمت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اليوناني جيورجيوس مارتاكوس، للعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني والاكتشاف بالنادي خلال الفترة المقبلة.

يحمل مارتاكوس شهادة "البرو" في التدريب، وعمل مديرًا لإدارة التحليل الفني في نادي أولمبياكوس اليوناني في الفترة من 2012 وحتى 2021 حيث نجح معهم في هذه الفترة في الفوز بـ6 بطولات للدوري و3 بطولات للكأس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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