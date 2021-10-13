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رسميًا.. ميلان يعلن مدة غياب ضحية محمد صلاح

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رسميًا.. ميلان يعلن مدة غياب ضحية محمد صلاح رسميًا.. ميلان يعلن مدة غياب ضحية محمد صلاح

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أعلن نادي ميلان الإيطالي بشكل رسمي اليوم الأربعاء المدة التي سيغيبها حارس مرماه مايك ماينان بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

وخضع مايك ماينان لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول وميلان في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا، وقالت تقارير إن محمد صلاح تسبب في العملية الجراحية لحارس ميلان في معصمه الأيسر بعد التسديدة القوية التي أطلقها أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، على ماينان وتصدى لها الأخير ببراعة.

وقال ميلان في بيان رسمي: ماينان سيغيب لمدة 10 أسابيع بسبب العملية الجراحية التي خضع لها اليوم الأربعاء، في معصمه الأيسر.

وتابع ميلان في بيانه عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: يمكن لميلان التأكيد أن مايك ماينان خضع اليوم لفحص بالمنظار كشف عن إصابة في أربطة معصمه الأيسر، وقد تم علاجها.

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وأضاف النادي الإيطالي: الجراحة نجحت تماما، سيخلد للراحة 6 أسابيع قبل البدء في إعادة التأهيل. ومن المتوقع غيابه عن المباريات لمدة 10 أسابيع.

والتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح مع ميلان في يوم 15 سبتمبر الماضي في ملعب الآنفيلد ، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ، وانتهت المباراة بفوز صعب لـ ليفربول بنتيجة 3-2.

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