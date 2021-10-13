السجن 3 سنوات لموظف أحدث عاهة مستديمة بابن شقيقه

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة موظف -42 سنة- بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بضرب ابن شقيقه بعصا خشبية، ما أصابه بكسور مضاعفة وأحدث به عاهة مستديمة.

تفاصيل الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابة أن خلافات أسرية نشبت بين المتهم وشقيقة بسبب الميراث، وأن هذه الخلافات أحدثت قطيعة بينهما لعدة أشهر، فتدخل بعض أفراد العائلة للإصلاح بين الشقيقن وتم تحديد جلسة عائلية لإنهاء الخلاف.

وتبين من التحقيقات وأقوال الشهود أن المجني عليه-19 سنة- حضر بصحبة والده وأثناء الحديث في تفاصيل الخلاف إحتدم النقاش بين الشقيقين وتطور إلى مشادة عنيفة تدخل فيها الابن المجني عليها وتطاول بالسب على عمه -المتهم- ما دفع الأخير إلى سحب عصا خشبية وانهال بها ضربا على ابن شقيقه فأحدث به عدة إصابات وكسور مضاعفة بالكتف أدت إلى إصابته بضمور عصبية به وتسبب في إحداث عاهة مستديمة له.

وأحيل المتهم للمحاكمة بعد القبض عليه فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.