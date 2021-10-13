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غدا.. سلة يواجه الشمس بدوري المرتبط

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غدا.. سلة الزمالك يواجه الشمس بدوري المرتبط غدا.. سلة يواجه الشمس بدوري المرتبط

يبدأ فريق لكرة السلة غدا الخميس مشوار مباريات دوري المرتبط حيث يتواجد الفريق في المجموعة الأولى بجوار فرق الجيش ومصر للتأمين والشمس.

ويلتقي الزمالك في تمام الساعة الثامنة من مساء غدا الخميس مع الشمس بصالة نادي الزمالك.

ويلعب الفريق يوم الجمعة مع التأمين بصالة المقاولون العرب في تمام الساعة السادسة مساءا ثم يخوص مباراة الجيش يوم السبت المقبل بصالة نادي الزمالك في السادسة مساءا.

ودخل الفريق مساء اليوم عقب المران في معسكر مغلق من أجل المباريات الثلاث ويؤدي مرانا خفيفا صباح غد استعدادا للقاء الشمس.

وكان الفريق قد دخل في معسكر مغلق بالسادس من أكتوبر خاض خلاله 4 مباريات ودية مع اليرموك الكويتي والوكرة القطري والجزيرة والاتصالات ثم عاد وواصل التدريبات اليومية بصالة النادي.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.

المصرى اليوم

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