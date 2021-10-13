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لاعبو الدوليون يستعدون للتوجه لكينيا

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لاعبو الزمالك الدوليون يستعدون للتوجه لكينيا لاعبو الدوليون يستعدون للتوجه لكينيا

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وصل باقي أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لكينيا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم الوفد المسافر إلى كينيا كل من الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي يتولى رئاسة بعثة الفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد “زيزو” بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

ويتواجد الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة مع الوفد المسافر في مطار القاهرة، من أجل تسهيل إجراءات سفرهم إلى كينيا.

ومن المقرر أن يصل الوفد الأخير من البعثة إلى العاصمة الكينية نيروبي في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة فجرا بتوقيت كينيا بعد رحلة تستغرق 5 ساعات.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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