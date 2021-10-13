مسحة كورونا سريعة لبعثة بيراميدز في دار السلام

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خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة كورونا سريعة في مطار العاصمة التنزانية دار السلام بعد وصولها مباشرة تمهيدا لبدء المشوار الأفريقي ومواجهة فريق عزام التنزاني يوم السبت المقبل.

وغادرت البعثة ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تخللها ترانزيت لبعض الوقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ويلتقي بيراميدز مع عزام التنزاني في مباراة الذهاب من دور ال٣٢ من الكونفدرالية بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

وشملت القائمة المختارة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- عماد ميهوب- عبدالرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس

ووفقا لإجراءات وبرتوكول المطار في دار السلام يجب خضوع كل المسافرين لمسحة سريعة تظهر نتيجتها فورا وجاءت سلبية لكل أفراد البعثة.