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تسديدة محمد صلاح تتسبب في عملية جراحية لحارس ميلان «صورة»

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تسديدة محمد صلاح تتسبب في عملية جراحية لحارس ميلان «صورة» تسديدة محمد صلاح تتسبب في عملية جراحية لحارس ميلان «صورة»

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خضع حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي مايك ماينان لعملية جراحية مساء اليوم الأربعاء، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول وميلان في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا .

وكشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء، عن أن محمد صلاح تسبب في العملية الجراحية لحارس ميلان في معصمه الأيسر بعد التسديدة القوية التي أطلقها على ماينان وتصدى لها الأخير ببراعة.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في بداية المباراة وانبرى محمد صلاح لتنفيذها لكن مايك ماينان تصدى لها ببراعة وبعدها اصطدم بالقائم ولم يستطع فيما بعد استكمال المباراة وتم تغييره بالحارس البديل، بسبب آلام في المعصم، تبين لاحقا أنها تمزق في أربطة المعصم.

مايك ماينان

والتقي ليفربول وميلان في يوم 15 سبتمبر الماضي في ملعب الآنفيلد، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ، وانتهت المباراة بفوز صعب لـ ليفربول بنتيجة 3-2.

وتألق ماينان منذ انضمامه إلى ميلان قادما من ليل في مايو الماضي، في عقد مدته 5 سنوات، وخاض كافة مباريات ميلان في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا .

المصرى اليوم

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