إصابات ليفربول 2021 قبل مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي .. كلوب يكشف موقف محمد صلاح

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يستعد نادي ليفربول لمواصلة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، ليواجه نادي واتفورد، يوم السبت المقبل في الواحدة والنصف، بتوقيت القاهرة، على ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الجولة الثامنة.

حيث جاءت الإصابات تتوالى على للريدز، ولكن هذه المرة ضربت الاصابة كلاً من أليسون وفابينيو. ومن المتوقع عودة نجمي الفريق ألكسندر أرنولد والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ونشرت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية إن المدير الفني للريدز يورجن كلوب سيدخل تلك اللقاء بدون هذا الثنائي. حيث يسعى كلوب لتعويض غياب كل منهما، وخاصة أنهم أحد أهم عناصر الفريق الإنجليزي.

وأكد كلوب خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن لاعبي الفريق الدوليين وعلى رأسهم محمد صلاح سيكونون متاحين لخوض المباراة ضد واتفورد فيما عدا اللاعبين البرازيليين وهم الحارس اليسون بيكر وولاعب الوسط فابينيو بسبب جدول مباريات البرازيل.

حيث يخوض بطل العالم 5 مرات مباراة أمام أوروجواي فجر الجمعة، أي قبل 35 ساعة فقط فقط من مواجهة ليفربول ضد واتفورد، الذي عين مؤخرًا كلاوديو رانييري كمدرب.

كما أشار كلوب إلى أن الدولي البرتغالي ديوجو جوتا لن يكون متاحا أمام واتفورد بعدما أكد الاتحاد البرتغالي ظهر يوم الثلاثاء أن مهاجم ليفربول قد عاد إلى وطنه مبكرًا، بعد أن اعتبره طاقمه الطبي غير متاح لمباراة ضد لوكسمبورج.