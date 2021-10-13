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«ضربوه داخل الفصل».. أهالي طالب كفر الشيخ ضحية زملائه ينتظرون نتيجة التشريح لدفنه

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«ضربوه داخل الفصل».. أهالي طالب كفر الشيخ ضحية زملائه ينتظرون نتيجة التشريح لدفنه «ضربوه داخل الفصل».. أهالي طالب كفر الشيخ ضحية زملائه ينتظرون نتيجة التشريح لدفنه

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تجمع العشرات من أهالي قرية الصعايدة بقسم أول كفر الشيخ وأقارب عيد محمد حلمي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفي كفرالشيخ العام بعد احتجازه بها الأحد الماضي في حالة غيبوبة تامة، إثر إصابته في المدرسة واتهام أقاربه بقيام زملائه بالتعدي عليه بالضرب.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، زار الطالب المصاب بالمستشفي للاطمئنان على حالته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بإصابته.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وتجمع العشرات من ذويه أمام المستشفى انتظارا لنتيجة التشريح لدفنه.

كفرالشيخ
كفرالشيخ

المصرى اليوم

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