خاتم «السلام».. يحتوي على 36 قطعة من أخشاب جميع القارات (صور)

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تصميم خشبى مكون من حلقات دائرية، تحيطه الطبيعة الساحرة، (جبال خضراء مزروعة تعانقها السحب واللون الأزرق المنبعث من البحيرة).

تلك اللوحات الطبيعية تميز مدينة لينداو الألمانية، الواقعة بين النمسا وألمانيا وسويسرا، وتطل على بحيرة الكونستانس في البوندزى.

مؤتمر الأديان من أجل السلام

وتستضيف المدينة، حاليا، مؤتمر الأديان من أجل السلام، الذي انطلقت فعالياته، أمس الأول، بحضور ١٣٠ من ممثلى جميع الأديان والمعتقدات في العالم، بمشاركة ١٧٠٠ شخص، بشكل افتراضى، بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم.

مؤتمر الأديان من أجل السلام

احتفل المؤتمر بمسيرة السلام، مساء أمس الأول، التي انطلقت من مقر المؤتمر متجهة إلى إحدى الحدائق، التي يوجد فيها خاتم السلام، باعتباره شعارا يرمز إلى الحوار بين الأديان المختلفة وقبول الآخر.

مؤتمر الأديان من أجل السلام

أبدع التصميم الدائرى للفنان الألمانى، جيسبرت بارمان، وشيده بارتفاع 7.5 متر. ويتكون الخاتم من ٣٦ قطعة خشبية قادمة من جميع القارات.

يقول الدكتور فولفجانج شيورير، رئيس منظمة خاتم السلام: «اخترنا رمز الخاتم، نظرا لأن التصميم الدائرى موجود في جميع المعتقدات، فالجميع يشاهد أشكال القباب في مبانى الديانات المختلفة، كذلك الخاتم موجود في العديد من الأديان والمعتقدات».

مؤتمر الأديان من أجل السلام

وأشار «شيورير» إلى إنشاء التمثال عام 2019، ووضع على ضفاف بحيرة كونستانس، لافتا إلى أن الخاتم يعتبر رمزا للولاء والصدق والأمانة.

ويشهد التمثال افتتاح جميع المحافل العالمية في لينداو، ويعتبر رمزا للسلام.