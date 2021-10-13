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مسؤولان: جهاز المخابرات العامة السوداني يحظر سفر سياسيين بارزين

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مسؤولان: جهاز المخابرات العامة السوداني يحظر سفر سياسيين بارزين مسؤولان: جهاز المخابرات العامة السوداني يحظر سفر سياسيين بارزين

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في ظل توتر بين القادة المدنيين والعسكريين بعد أسابيع من انقلاب فاشل، قال مصدران بالحكومة السودانية، الأربعاء، إن جهاز المخابرات العامة لبلادهم فرض حظر سفر على أعضاء في لجنة تشرف على انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

وقال المصدران المدنيان بالحكومة إن حظر السفر الذي فرضه جهاز المخابرات العامة يشمل 11 مسؤولا مدنيا في المجمل، معظمهم أعضاء في اللجنة المكلفة بتفكيك الإرث المالي والسياسي للبشير. ولم يصدر تعليق حتى الآن من جهاز المخابرات العامة أو ممثلي المؤسسة العسكرية.

واندلعت الأزمة السياسية في 21 سبتمبر الماضي، عندما قال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، إن قوات مارقة لا تزال موالية للرئيس المعزول، عمر البشير، سعت بالقوة لتغيير مسار الثورة التي أطاحت به من السلطة عام 2019.

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