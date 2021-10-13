دورة تدريبية عن «أهمية أمن المعلومات» لدعم التحول الرقمى بـ«ديوان الإسكندرية» (صور)

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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الاربعاء، ممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وذلك على هامش الدورة التدريبية التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء بعنوان «أهمية أمن المعلومات في ضوء التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية» وتستمر على مدار يومين بمركز الإسكندرية للتدريب ATC، وذلك في ضوء رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

كما شارك في الدورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد أحمد شوقي ممثل عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والدكتور مهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب ATC.

وأوضح المحافظ أن الدورة التدريبية تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتعريف العاملين بالمحليات بالمخاطر والتحديات التي تتعرض لها البيانات والمعلومات بمراكز المعلومات المختلفة. وذلك لحماية المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت أو حفظها على الأجهزة الإلكترونية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة والمتخصصة وذلك في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

دورة تدريبية عن "أهمية أمن المعلومات" لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى (صور)

دورة تدريبية عن "أهمية أمن المعلومات" لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى (صور)

دورة تدريبية عن "أهمية أمن المعلومات" لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى (صور)

دورة تدريبية عن "أهمية أمن المعلومات" لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى (صور)

دورة تدريبية عن "أهمية أمن المعلومات" لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى (صور)