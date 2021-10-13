أخبار عاجلة

مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء ..9 ميداليات لمصر فى بطولة العالم للرماية

Print
بالأسماء ..9 ميداليات لمصر فى بطولة العالم للرماية بالأسماء ..9 ميداليات لمصر فى بطولة العالم للرماية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حصلت على 9 ميداليات متنوعة بواقع 2 ذهب، 5 فضة، 2 برونز في ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى ضمن فاعليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا، سوريا


في المنافسات مفتوحة حصل فرانكو من مصر على المركز الاول وحسين الديب على من مصر المركز الثانى ومحمد فازم الثالث باكستان

وفى منافسات الشباب حصل على المركز الاول صلاح قاسم من مصر وانطونيو من ايطاليا الثانى وكليف فورد م انجلترا الثالث

وفى منافسات الاساتذة حصل جان فرنسوا من فرنسا الاول وعلى عمر من مصر الثاني ومجدى شفيق من مصر الثالث

وفى منافسات الرواد هاورد يات من انجلترا الاول ومحمد الاتربى من مصر الثانى واندريا من ايطاليا الثالث

وفى منافسات الناشئين حصل محمد فازم من باكستان الاول ويوسف محمد من مصر الثانى وياسين ماضى من مصر الثالث

واخيرا في منافسات السيدات حصلت ديون روجرز من انجلتراعلى المركز الاول وسحر طلعت من مصر على المركز الثانى وسيجلينترا بيهان من فرنسا الثالث

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية