بالأسماء ..9 ميداليات لمصر فى بطولة العالم للرماية

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حصلت مصر على 9 ميداليات متنوعة بواقع 2 ذهب، 5 فضة، 2 برونز في ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى ضمن فاعليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا



في المنافسات مفتوحة حصل فرانكو من مصر على المركز الاول وحسين الديب على من مصر المركز الثانى ومحمد فازم الثالث باكستان

وفى منافسات الشباب حصل على المركز الاول صلاح قاسم من مصر وانطونيو من ايطاليا الثانى وكليف فورد م انجلترا الثالث

وفى منافسات الاساتذة حصل جان فرنسوا من فرنسا الاول وعلى عمر من مصر الثاني ومجدى شفيق من مصر الثالث

وفى منافسات الرواد هاورد يات من انجلترا الاول ومحمد الاتربى من مصر الثانى واندريا من ايطاليا الثالث

وفى منافسات الناشئين حصل محمد فازم من باكستان الاول ويوسف محمد من مصر الثانى وياسين ماضى من مصر الثالث

واخيرا في منافسات السيدات حصلت ديون روجرز من انجلتراعلى المركز الاول وسحر طلعت من مصر على المركز الثانى وسيجلينترا بيهان من فرنسا الثالث