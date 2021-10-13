قبل المولد النبوي.. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ«ورديان الإسكندرية» (صور)

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قاد محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، حملة تموينية مفاجئة على مصانع الحلوى في الاسكندرية، وذلك استعدادا لاستقبال الاحتفالات بمولد الرسول الكريم وانتشار حلوى المولد وحرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وشارك في الحملات هپئة الرقابة الإدارية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد بدون تواريخ صلاحية وبدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي، وتم تحريز 20 ألف قطعة حلوى المولد منتج نهائي أنواع مختلفة (سودانيه، حمصيه، لديدا، ملبن) بعضها بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية والبعض الآخر بيانات غير كامله ومخالفة لمكان التصنيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)