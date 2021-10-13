أخبار عاجلة

مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قبل المولد النبوي.. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ«ورديان الإسكندرية» (صور)

Print
قبل المولد النبوي.. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ«ورديان الإسكندرية» (صور) قبل المولد النبوي.. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ«ورديان الإسكندرية» (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الاسكندرية، حملة تموينية مفاجئة على مصانع الحلوى في الاسكندرية، وذلك استعدادا لاستقبال الاحتفالات بمولد الرسول الكريم وانتشار حلوى المولد وحرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وشارك في الحملات هپئة الرقابة الإدارية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى بمنطقة الورديان يقوم بتصنيع أصناف مختلفة من حلوى المولد بدون تواريخ صلاحية وبدون بيانات صحيحة على المنتج النهائي، وتم تحريز 20 ألف قطعة حلوى المولد منتج نهائي أنواع مختلفة (سودانيه، حمصيه، لديدا، ملبن) بعضها بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية والبعض الآخر بيانات غير كامله ومخالفة لمكان التصنيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)
قبل المولد النبوي .. ضبط 20 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بـ"ورديان الاسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تضبط 18 ألف قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط 18 ألف قطعة مستلزمات طبية

وزير التموين: «لو عايز تنجح لازم تعرف الزبون عايز إيه»

وزير التموين: «لو عايز تنجح لازم تعرف الزبون عايز إيه»

وزير التموين يشارك في الحفل الختامي للملتقى التسويقي الأول للتمور

وزير التموين يشارك في الحفل الختامي للملتقى التسويقي الأول للتمور

وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون بعض المشروعات بالوادي الجديد (صور)

وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون بعض المشروعات بالوادي الجديد (صور)