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خبير: لا توجد مشكلة قانونية في رقص محمد رمضان مع مضيفات داخل الطائرة (تفاصيل)

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خبير: لا توجد مشكلة قانونية في فيديو رقص محمد رمضان مع مضيفات داخل الطائرة (تفاصيل) خبير: لا توجد مشكلة قانونية في رقص محمد رمضان مع مضيفات داخل الطائرة (تفاصيل)

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علق الكابتن محمد عباس، نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق، وخبير الطيران الدولي، على ظهور محمد رمضان في مقطع من طائرته الخاصة أثناء رحلته إلى مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة أصناء رقصه بصحبة مضيفات الطائرة على أنغام أغنية «يا حبيبي».

وقال «عباس» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «الطائرات الخاصة التي لا تعمل للأغراض التجارية غير خاضعة للوائح التي تقرها سلطة الطيران المدني».

وأضاف نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق أن «هناك قواعد ولوائح تقول إن الطائرات الخاصة التي لا يوجد بها أعداد كبيرة من الركاب، ولا يوجد بها خدمات ضيافة«، مشيرًا إلى أن «الأشخاص الذين يدفعون مبالغ مرتفعة لشركات الطيران توفر لهم تلك الشركات خدمات ضيافة في الطائرات الخاصة».

وتابع: «هناك ثقافة لمهنة الطيران تتعلق بأمور الضيافة والتعامل مع العملاء»، موضحًا أن «ظهور محمد رمضان في الطائرة وهو يقدم أغنية لا يمثل خطرا على الطائرة».

وكشف نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق وخبير الطيران الدولي أن «فيديو الرقص الذي حدث في الطائرة شيء خاص يخص محمد رمضان»، موضحًا أن «الفيديو لا يحتوي على مشكلة قانونية كون الطائرة تتبع شركة أجنبية».

المصرى اليوم

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