رئيس جامعة الزقازيق يتقدم ماراثون للدراجات (صور)

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وسط مشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، نظمت جامعة الزقازيق ماراثون رياضى للدراجات، اليوم الأربعاء، داخل الحرم الجامعى، تحت رعاية ومشاركة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وبإشراف ومشاركة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة ،ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور عثمان شعلان، إن الهدف أن الهدف من تنظيم الماراثون هو تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة ،والتى تعمل على رفع اللياقة البدنية لدى الطلاب وحرصاً من إدارة الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي، ودعا الطلاب إلى المشاركة في كافة الانشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي.

وبدأ الماراثون من أمام مبني إدارة الجامعة مروراً بكليات الآداب والصيدلة والهندسة والعلوم والتمريض والتجارة وانتهى بكلية التربية الرياضية بنين وبنات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والتي تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة، بالإضافة إلى التحصيل العلمي الجيد لجميع الطلاب، مؤكداً على أن الجامعة تمتلك فريقا من الطلاب والطالبات حقق بطوﻻت عديدة في مسابقات رياضية مختلفة، مضيفا أن الجامعة تحرص على تنظيم هذا الماراثون الرياضى سنويا لتشجيع الطلاب على الرياضة .

ومن جانبهم أشاد طلاب جامعة الزقازيق المشاركين بالماراثون الرياضى الذي نظمته الجامعة لهم، وبمشاركة رئيس الجامعة لهم وسط أجواء غمرتها روح الألفة والإيجابية سادت بين الطلاب، مؤكدين أنهم حرصوا على المشاركة بهدف ممارسة الرياضة لأنها تشكل وتكون جسدًا صحيًا سليمًا، مستعدين للمشاركة في كافة الأنشظة الطلابية التي تنظمها الجامعة.