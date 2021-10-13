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واشنطن تستبعد من اجتماع يضم 30 دولة حول الجرائم الإلكترونية

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واشنطن تستبعد روسيا من اجتماع يضم 30 دولة حول الجرائم الإلكترونية واشنطن تستبعد من اجتماع يضم 30 دولة حول الجرائم الإلكترونية

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كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن لم تتلق دعوة لحضور اجتماع افتراضي تشارك فيه 30 دولة ويتناول مكافحة التهديدات المتزايدة من برامج الفدية الخبيثة والجرائم الإلكترونية الأخرى.

وقال المسؤول إن بلاده لم توجه دعوة لموسكو لحضور الاجتماع الذي ينعقد على مدار يومين، ويشتمل على 6 جلسات حول موضوعات من بينها التصدي لإساءة استخدام العملة الافتراضية في غسل مدفوعات الفدية، وملاحقة مجرمي برامج الفدية، واستخدام الدبلوماسية لمكافحة البرامج الخبيثة، ومساعدة الدول على أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة مثل هذه الهجمات،. وأضاف: "نجري مناقشات نشطة مع الروس، لكن في هذا المنتدى بالذات، لم تتم دعوتهم للمشاركة"، مضيفا أن هذا لا يمنع مشاركة روسيا في مناسبات في المستقبل.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تتعامل بشكل مباشر مع روسيا في قضية برامج الفدية الخبيثة في إطار مجموعة "خبراء الولايات المتحدة والكرملين" التي يقودها البيت الأبيض وأنشأها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

في المقابل، يقول بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين إن عصابات برامج الفدية الروسية تعمل بموافقة ضمنية من الكرملين، لكنها لا تخضع للسيطرة الحكومية المباشرة، كما يقول خبراء الأمن الإلكتروني إن الكثير من عصابات برامج الفدية تمارس نشاطها انطلاقا من أوكرانيا وروسيا.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تقود 4 دول من بينها الهند وأستراليا وألمانيا وبريطانيا مناقشات حول مواضيع مثل أوجه الخلل والعملة الافتراضية والدبلوماسية. ومن الدول الأخرى المشاركة كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك واليابان وأوكرانيا وأيرلندا وإسرائيل وجنوب أفريقيا إضافة للاتحاد الأوروبي.

المصرى اليوم

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