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"الموارد البشرية" بمكة تعقد لقاء مع مديري العلاقات بالجمعيات الخيرية بالمنطقة

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بهدف تبادل الخبرات وبحث العوائق وتبني المبادرات التي تخدم مختلف المحافظات

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة العلاقات العامة والإعلام لقاءً اليوم الأربعاء\ بمديري العلاقات العامة في الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وذلك لتسليط الضوء على أعمال هذه الجمعيات الخيرية وعلى مستوى المنطقة ودعم مجهوداتها وإبراز دورها إعلامياً وذلك بهدف التعريف بالقطاع الثالث.


وتفصيلاً، عقد اللقاء بجدة بإشراف مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة مشعل القرشي، وحضور مدير تنمية المجتمع بفرع الوزارة أحمد الصفحي، ومديري العلاقات والإعلام بجمعيات المنطقة، لما تمثله الجمعيات الخيرية بالدور الهام الذي قامت به هذه الجمعيات خلال جائحة كورونا من أعمال خيرية وتطوعية ومساندة الأسر المحتاجة.


وأشار اللقاء بضرورة تبادل الخبرات بين إدارات العلاقات العامة والإعلام في هذه الجمعيات للرقي برسالة الجمعية وتوصيلها للمجتمع بالصورة التي ترتقي للخدمات المقدمة في قالبٍ من الجودة والرقي المهني، إضافة لبحث العوائق وتبني المبادرات التي تخدم مختلف محافظات المنطقة في مجال العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، في حين سيتم عقد المزيد من هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات وتطور أعمال العلاقات العامة والإعلام بالقطاع غير الربحي بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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