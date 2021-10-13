بعد تهنئته لها بطريقة ساخرة.. رامي جمال يعتذر لزوجته: «آسف كنت بهزر»

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اعتذر الفنان رامي جمال لزوجته بعد تهنئته لها بطريقة ساخرة.

ونشر «صبري» منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، الأربعاء، قائلًا: «آسف لو تضايقتي يوم عيد ميلادك مني بشكل مباشر أو غير مباشر.. أصابني عدم التوفيق في استخدام كلامك وهزار اعتبرها البعض استهزاء من أهم شخص في حياتي ..رغم إني عارف وواثق في تفكيرك ..وطبيعي حياتنا اللي بمميزاتها وعيوبها قررت إنها تكون مش للعام».

وتابع رامي جمال: «الآراء السلبية اللي شفتها واللي انت شوفتيها لمجرد محاولتك إثبات إن كلامي عنك هو أصلا بوست لك قبل البوست بتاعي جدعنة منك غير مستغربة للاسف ولكن كشفت فعلا كلام من البعض يضايق.. وبما اننا عايشين مع ناس للأسف انا بعتذرلك عن اللي حطيته بسبب الهزار.. عارف انك قبلاه..بس من حب ربنا فيك ومن سوء التوفيق لي إن الناس شافته إهانة وقررت تدافع عنك من غير كلام كثير».

واختتم رامي جمال رسالته إلى زوجته قائلًا: «آسف لك.. وشكرا جدا لك واللي فهم قصدنا من الأول بس الدرس المستفاد إني غلطت في نشر حياتي للعام ..وأوعدكم ما مفيش كلام غير في اللي بشتغل فيه بس.. بحبك».

اعتذار رامي جمال لزوجته

وكان الفنان رامي جمال قد احتفل قبل يومين بعيد ميلاد زوجته ناريمان ببوست ساخر..ومازح «رامي» زوجته مشيرا إلى سقوط أمطار رعدية في ذكرى ميلادها، إلى جانب توافق ذلك اليوم مع ذكرى زلزال 1992 الشهير.

وبطريقة ساخرة نشر «رامي» صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وقال: «ramygamalmusic @nariiman_n يارب انت عارف اني اتجوزتها وهي عيد ميلادها، ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده عرفت انا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم، الحمد لله إننا مخلفناش لاني واثق إن ابننا كان اكيد هيبقي المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وإنتي أول وآخر واحلى وأرخم حاجة في حياتي بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه«.

يذكر أن الفنان رامي جمال تزوج قبل 6 سنوات من «ناريمان» التي كانت من أكبر الداعمين له حين أعلن عن إصابته بمرض البهاق.