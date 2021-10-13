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نائب محافظ الجيزة يتفقد سير الدراسة ومركز التطعيم في العياط

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نائب محافظ الجيزة يتفقد سير الدراسة ومركز التطعيم في العياط نائب محافظ الجيزة يتفقد سير الدراسة ومركز التطعيم في العياط

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مدرسة عبده صديق الخبيري، الثانوية المشتركة بكفر الرفاعي ومدرسة البليدة الإعدادية بنات ومدرسة المساندة الأبتدائية المشتركة لمتابعة أنتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية من المدارس للاطمئنان على حسن سير الدراسة.

وبحسب بيان، الأربعاء، شدّد على تطبيق كافة الأجراءات الأحترازية للوقاية من وضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور على المدارس بشكل دوري والألتزام بالجدول المدرسي والمناهج الدراسية، وتسلّم الطلاب للكتب، والالتزام بعوامل الأمن والسلامة وأتخاذ كافة الأجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية بأنتظام دون أي عوائق.

كما تفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالوحدة الصحية بقرية البليدة لمتابعة تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بالعياط بتفقد أعمال تنفيذ الحماية لخط مياة الشرب تمهيدا لبدء العمل في تنفيذ مشروع تدبيش الترعة الجيزاوية بقرية طهما.

ووجّه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة طبقا للمواعيد المتفق عليها.

المصرى اليوم

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