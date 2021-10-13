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اقترب صندوق الاستثمار السعودية من شراء فريق إنتر ميلان الإيطالي وذلك بعد أيام قليلة من الاستحواذ على نيوكاسل الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية عالمية تم نشرها في أكثر من صحيفة في عدة بلدان أوروبية اليوم الأربعاء عن أن صندوق الاستثمارات السعودي بات قريبًا جدًا من الاستحواذ على نادي الإنتر الإيطالي مقابل مليون يورو.

وتأتيت هذه الأنباء بعد أيم قليلة فقط من سيطرة الصندوق السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسة 80% في صفقة بلغت قيمتها نحو 350 مليون يورو.

جماهير نيوكاسل ترفع العلم السعودي - صورة أرشيفية

وكتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن أن الأزمة المالية التي يعاني منها الإنتر معروفة للعالم وقد أبلغ النادي مؤخراً عن خسائر قياسية بلغت 245.6 مليون يورو عن العام المالي 2020/2021.

ودفعت الأزمة المالية التي يعاني منها بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مدربه أنطونيو كونتي للرحيل هذا الصيف بعد أسابيع قليلة من فوزه بلقب الدوري الأول للنادي منذ 11 عامًا، بالإضافة إلى قيام النادي ببيع النجمين البلجيكي روميلو لوكاكو والمغربي أشرف حكيمي لضمان الاستقرار المالي.

وبحسب صحيفة «ليبرو» الإيطالية، فقد تم الاتفاق بين عائلة سوينج زهانج الصينية المالكة لنادي إنتر ميلان ومسؤولي صندوق الاستثمار السعودي، لبيع النادي، وتمت الموافقة على مليار يورو نظير الصفقة.

وكشفت الصحيفة تفاصيل الاتفاق مشيرة إلى أه تم خلال مباراة ريال مدريد أمام إنتر ميلان على أرض ملعب الأخير في مستهل مشوار النيراتزوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدورها كتبت صحيفة «كالشيو ميركاتو» الإيطالية، أن السعودية تسعى لمواصلة الاستثمار في الرياضة، من خلال شراء نادي إنتر ميلان الإيطالي.