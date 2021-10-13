أخبار عاجلة

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986 -
أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنفيذ 89 %.. مدبولي:توجيهات من الرئيس بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية

Print
تنفيذ 89 %.. مدبولي:توجيهات من الرئيس بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية تنفيذ 89 %.. مدبولي:توجيهات من الرئيس بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي لشركة العاصمة الادارية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بسرعة تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة لمستحقيها، حسب الأولويات التي تم تحديدها.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الأعمال في هذه المرحلة؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ التكليفات الرئاسية، مع أهمية الالتزام بجودة التنفيذ، مُشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنشآت الوزارات بالحي الحكومي، وعددها 34 منشأة، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 98%، وكذا تم عرض موقف الأعمال بمجلسي النواب والشيوخ، ومقر هيئة الرقابة الإدارية، بمعدل يفوق98%، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومبنى السنترال، بمعدل تنفيذ أكثر من 95%.

كما تمت الإشارة إلى موقف خدمات المحور المركزي للحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدينة المعرفة، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز الثقافي الإسلامي. وساحة الشعب، والنصب التذكاري.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى معدلات الإنجاز في ميدان ساري العلم، وحديقة الشعب، ومنشآت الحي الدبلوماسي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة الرياضية، فضلا عن طرق وكباري وأنفاق العاصمة، وبواباتها، وشبكة أعمدة الإنارة “الهاي ماست”، والطريق الدائري الإقليمي الذي تم الانتهاء منه، وطريقي محمد بن زايد الشمالي والجنوبي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ الأحياء السكنية التي يتولى إنشاؤها كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا موقف توصيل المرافق المختلفة للأحياء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية