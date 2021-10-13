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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس فعاليات تخريج الدورة الثانية من مبادرة «منصة إطلاق الشركات الناشئة Startup Launchpad» التي يتم تنفيذها من خلال التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab بصفتها عضواً في شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميا في مجال الإدارة وريادة الأعمال؛ حيث تهدف المبادرة إلى تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنها واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية مهارات رواد الأعمال وتمكينهم من مواجهة التحديات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ موضحا أن بابسون تعد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.

وأوضح أن الوزارة لديها استراتيجية ترتكز على عدة محاور والتى من بينها دعم الإبداع ورعاية الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مبادرة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في ربوع الوطن؛ حيث تم إنشاء سبعة مراكز في الصعيد والدلتا ومحافظة الإسماعيلية كما يتم العمل على إنشاء عشرة مراكز أخرى بالمحافظات بهدف تقديم التدريب وبرامج رعاية الإبداع ومعسكرات العصف الذهنى ومسرعات الأعمال وحاضنات أعمال الشركات الناشئة بالإضافة إلى إقامة محافل للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال.

وتابع: لدينا مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية والتى من ضمن أهدافها توفير كوادر بشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن للشركات الناشئة اجتذابها للعمل بها؛ مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت أيضا مجموعة من المبادرات في مجال رعاية العمل الحر لتأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين وإنشاء شركاتهم الخاصة والتوسع في أعمالهم.وأوضح الشباب مدى الاستفادة والخبرات التي اكتسبوها من خلال البرنامج التدريبى والاستشارات المقدمة من القائمين عليه والتى ساهمت في تطوير مهاراتهم بشكل احترافى في العمل الريادى لاسيما في مجال تسويق أفكارهم.

وأبدى الشباب رغبتهم في أن يستمر التوجيه والإرشاد المقدم من البرنامج لهم لعدة شهور بعد تخرجهم من البرنامج. ووجه الوزير نحو تدشين منصة رقمية تكون بمثابة حلقة تواصل مع خريجى دورات مبادرة «منصة إطلاق الشركات الناشئة» لتبادل الخبرات فيما بينهم ومتابعة أعمال خريجى الدورات والرد على استفساراتهم. وطالب الشباب بتوفير فرص لهم للتشبيك مع الجهات الحكومية والمشاركة في المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الحكومة.

وردا على استفسار من إحدى المشاركات حول التشريعات الخاصة بحوكمة وحماية البيانات الشخصية وخاصة الطبية؛ أوضح الوزير أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يهدف إلى إلزام الجهات الحائزة على البيانات بعدم إتاحة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول علىإاذن صاحبها، كما سيتم إنشاء هيئة للإشراف على هذه الجهات والتأكد من التزامها بالعمل، وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية.