دبلوماسي يكشف أهمية مشاركة الرئيس في تجمع فيشجراد

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علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تجمع فيشجراد الذي يضم المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا، قائلاً: «هذه المشاركة مهمة للغاية، لأن هذه المجموعة تمثل كتلة شرق أوروبا، وكانت من أكبر الشركاء التجاريين لمصر بنسبة 65% في الماضي، وبعد تحرير الاقتصاد المصري تراجعت هذه النسبة».



وتابع «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن مصر لديها خبرات كبيرة في أسواق تجمع الفيشجراد، ونعمل على استعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية، وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

وأشار إلى أن مناقشات الرئيس السيسي في تجمع فيشجراد شملت الحديث حول أمن شرق المتوسط، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية، وملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه سعيد بحديث الرئيس عن حقوق الإنسان في مصر، معقبًا: «ليس لدينا ما نخفيه في مجال حقوق الإنسان».

ولفت إلى أن حقوق الإنسان لا يجب أن تشمل إلغاء عقوبة الإعدام، أو تعدد الزوجات مثلما تطالب بعض الدول، خلاف حديث البعض عن الحريات الجنسية، معقبًا: «مصر مش هتوافق على الكلام ده، ويجب مراعاة خصوصية الدولة المصرية عند الحديث عن حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي».

