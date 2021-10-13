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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 7ر2% العام المقبل

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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 7ر2% العام المقبل صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 7ر2% العام المقبل

جى بي سي نيوز :  توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2 بالمئة، ليرفع من توقعاته فيما يخص العام المقبل إلى نمو بواقع 7ر2 بالمئة.
وتوقع الصندوق، في تقريره الاقتصادي الذي صدر اليوم الثلاثاء، بعنوان: "التعافي خلال الجائحة" أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2023 بنسبة 1ر3 بالمئة.
وعلى صعيد المنطقة، توقع الصندوق أن ينمو منطقة الشرق الأوسط للعام الحالي بنسبة 7ر2 بالمئة، لترتفع إلى 1ر4 بالمئة العام المقبل.
وذكر الصندوق، في تقريره، أن تعافي الاقتصاد العالمي مازال مستمرا، لكن زخمه السابق بات أضعف بعد تعثره جراء الجائحة، موضحا أن سلالة "دلتا" المتحورة سريعة الانتشار، ساهمت في ارتفاع الوفيات المسجلة عالميا جراء مرض کوفيد -19 إلى قرابة 5 ملايين حالة واستشراء المخاطر الصحية، مما أعاق عودة الأوضاع إلى طبيعتها بصورة كاملة، وأفضى تفشي الجائحة بين حلقات وصل مهمة في سلاسل الإمداد العالمية إلى انقطاع الإمدادات لفترات أطول من المتوقع، الأمر الذي أدى إلى زيادة اشتعال االتضخم في كثير من البلدان، وعلى وجه الإجمال، زادت المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية، وأصبحت المفاضلات بين السياسات أكثر تعقيدا ، وفق بترا . 
وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي في العام الحالي إلى 9ر5 بالمئة في حين استقرت توقعاته فيما يخص العام المقبل عند 9ر4 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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