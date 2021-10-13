إدارة مهرجان الجونة بعد حريق مركز المؤتمرات : 14 حالة اختناق..و التهام جزء من القاعة

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أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، قبل ساعات من انطلاق دورته الـ5، السيطرة على حريق محدود، اندلع بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان، وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

ووجهت إدارة المهرجان الشكر للأجهزة المعنية التي سيطرت على الحريق فور اندلاعه، كما تم علاج 14 حالة أصيبت بالاختناق، ونقل 8 حالات منها للمستشفى لتلقي العلاج على الفور.

ومن المقرر أن يستقبل المهرجان 60 ضيفا اليوم وخلال فعاليات دورته الـ5، ويحيي الفنان محمد رمضان حفل «الأفتر بارتي» المقرر عقب حفل الافتتاح.

وتعقد إدارة مهرجان الجونة السينمائي في الرابعة عصرا اليوم مؤتمر صحفي لمزيد من التفاصيل حول الدورة الخامسة للمهرجان.