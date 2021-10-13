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نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص

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نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص نصرالله: نؤيد اقتراع المغتربين رغم عدم تكافؤ الفرص

جي بي سي نيوز :- أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن الحزب يؤيد مبدأ اقتراع المغتربين، على الرغم من "عدم تكافؤ فرص خصوصا بالنسبة لحزب الله".

وقال نصرالله في كلمة متلفزة: "نؤكد ونصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ونحن منفتحون على النقاش في تفاصيل الانتخاب في بلاد الاغتراب ونحن نرحب بمشاركة المغتربين في الانتخابات"، معتبرا أن "في الاغتراب لا تكافؤ فرص في الترشيح ولا بالحملات الانتخابية ولا بممارسة الاقتراع بحرية خصوصا بالنسبة لحزب الله".

وأضاف: "طالما أن الظلم علينا خاصة بالتحديد حزب الله ولن يتاح لنا في بلاد الاغتراب والانتشار القيام بحملات انتخابية ولا حرية انتخاب ولكن ما دام الظلم خاصا بنا وهناك مصلحة وطنية فلا مشكلة لدينا وسنتجاوز عن هذه الملاحظة وسنؤيد مبدأ اقتراع المغتربين".

ودعا نصرالله إلى اعطاء الحق باقتراع سن الـ18 وأن "لا يحرموا من المشاركة بالانتخابات النيابية ولا أحد يجب أن يكون مظلوما بذلك"، مشيرا إلى أن "هذا اقتراح قاتلنا من أجله بشكل جدي وكتلة الوفاء للمقاومة قدمت اقتراحات بشأنه أيضا".

المصدر: إذاعة "النور" + ار تي 

جي بي سي نيوز

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