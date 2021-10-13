أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت

Print
دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت دعما للجيش اللبناني.. طائرة مساعدات قطرية تصل مطار بيروت

جي بي سي نيوز :- وصلت الإثنين، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية محملة بـ 70 طنا من المواد الغذائية دعماً للجيش اللبناني.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن "الشحنة هي الرابعة (خلال 4 أشهر) من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني".

وكان في استقبال الطائرة علي المطاوعة القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر والعميد الطيار نزيه عقيقي ممثلا للعماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني.

وأعلنت قطر في تموز/ يوليو الماضي عن دعم الجيش اللبناني بمساعدات لمدة عام، وذلك في إطار مساعي الدوحة والتزامها الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.

وجاء هذا الاعلان في ختام زيارة أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، لبيروت حينها.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تعصف به منذ عامين، وأدّت إلى انهيار مالي وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي وشحّ في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
برلمان لبنان يقرر تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس

برلمان لبنان يقرر تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس

مسؤول في حزب القوات اللبنانية: خطاب نصر الله كان تبريريا وتهديديا

مسؤول في حزب القوات اللبنانية: خطاب نصر الله كان تبريريا وتهديديا

نصر الله: جعجع حرض حلفاءه القدامى بجلسات داخلية على مواجهة عسكرية مع حزب الله

نصر الله: جعجع حرض حلفاءه القدامى بجلسات داخلية على مواجهة عسكرية مع حزب الله

توصيات " الاوبئة " : لا عودة إلى الخلف

توصيات " الاوبئة " : لا عودة إلى الخلف