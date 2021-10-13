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تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن تسجيل 9 وفيات و 1191 اصابة جديدة يفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 وفيات و1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10827 وفاة و835969 إصابة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.91 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 14129 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 73 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 60 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 469 حالة.
وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.
وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 1052حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 811013 حالة.
كما أشار إلى إجراء 30456 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10404370 فحصاً.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3799686، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3385572.

جي بي سي نيوز

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