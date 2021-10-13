بعد وشم اسم والدته على عنقه.. كواليس محادثات «واتساب» بين محمد عطية وسامية

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شارك الفنان محمد عطية جمهور، الثلاثاء، محادثات من تطبيق التواصل «واتساب» والتي تجمعه بوالدته «سامية» عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»، حيث رسم الاول اسم والدته على عنقه، موضحا إلى انها أهم شخص في حياته والوحيدة التي تستحق كتابة اسمها على جسمه.

وكتبت «عطية» عبر الاستوري بموقع الصور «إنستجرام»:«تاتو باسمك عشان انتي اهم حد في حياتي»، لترد والدته قائلا:«بس في مكان مكشوف قوي»، ليعود ويرد «عطية :»ايوة عشان انا فخور بيكى وبحبك أكثر من أي حاجة«.

وكان الفنان محمد عطية كشف، اليوم الثلاثاء، عن اسم صاحبة الوشم الذي رسمه على عنقه، مشيرا إلى انه اسم والدته «ساميه»، موضحا إلى انها أهم شخص في حياته والوحيدة التي تستحق كتابة اسمها على جسمه

ونشر «عطية» صورة إنستجرام«قائلا:» إمبارح عملت رابع تاتو بجسمي … أكتر تاتو كان نفسي اعمله ( سامية ) اسم أمي … أهم شخص في حياتي والانسانة الوحيدة اللى تستاهل يكون إسمها على جسمى ما يطلعش منه … أمى هي أقرب صديق ليا.. بتعرف تتقبلني مع كل تغيير بيحصل في تفكيري وفحياتى حتى لو مش متناسب مع أفكارها وتقاليدها وعاداتها».

وأضاف :«أمى عرفت تعمل اللي أغلب الناس في مجتمعنا فشلوا يعملوه … قدرت تفهم مقولة من أكثر المقولات اللى صعب الناس تعرف تطبقها وهي»لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم«… امى عارفه كل أسرارى وملجأ ليا في أي أزمة … مهما كبرت بفضل ضعيف من غيرها»

وأختتم:«أي حاجة وصلتلها وأي حاجة قدرت أحققها هي كانت سبب مباشر فيها … أمي هي الشخص اللى فضل مؤمن بيا حتى في الوقت اللي أنا فيه فقدت الأمل والثقة في نفسي … أول مكالمة تليفون لأي شغل بيجيلي بتكون ليها … الدعوة اللى بتدعى لى في أخر كل مكالمة قادرة تحول أي مشكلة أو هم لشئ سهل وبسيط … سامية أكتر حد فاهمني ومستحملنى بكل عيوبي وأخطائي»