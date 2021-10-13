أخبار عاجلة

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بعد وشم اسم والدته على عنقه.. كواليس محادثات «واتساب» بين محمد عطية وسامية

Print
بعد وشم اسم والدته على عنقه.. كواليس محادثات «واتساب» بين محمد عطية وسامية بعد وشم اسم والدته على عنقه.. كواليس محادثات «واتساب» بين محمد عطية وسامية

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك الفنان محمد عطية جمهور، الثلاثاء، محادثات من تطبيق التواصل «واتساب» والتي تجمعه بوالدته «سامية» عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»، حيث رسم الاول اسم والدته على عنقه، موضحا إلى انها أهم شخص في حياته والوحيدة التي تستحق كتابة اسمها على جسمه.

وكتبت «عطية» عبر الاستوري بموقع الصور «إنستجرام»:«تاتو باسمك عشان انتي اهم حد في حياتي»، لترد والدته قائلا:«بس في مكان مكشوف قوي»، ليعود ويرد «عطية :»ايوة عشان انا فخور بيكى وبحبك أكثر من أي حاجة«.

وكان الفنان محمد عطية كشف، اليوم الثلاثاء، عن اسم صاحبة الوشم الذي رسمه على عنقه، مشيرا إلى انه اسم والدته «ساميه»، موضحا إلى انها أهم شخص في حياته والوحيدة التي تستحق كتابة اسمها على جسمه

ونشر «عطية» صورة إنستجرام«قائلا:» إمبارح عملت رابع تاتو بجسمي … أكتر تاتو كان نفسي اعمله ( سامية ) اسم أمي … أهم شخص في حياتي والانسانة الوحيدة اللى تستاهل يكون إسمها على جسمى ما يطلعش منه … أمى هي أقرب صديق ليا.. بتعرف تتقبلني مع كل تغيير بيحصل في تفكيري وفحياتى حتى لو مش متناسب مع أفكارها وتقاليدها وعاداتها».

وأضاف :«أمى عرفت تعمل اللي أغلب الناس في مجتمعنا فشلوا يعملوه … قدرت تفهم مقولة من أكثر المقولات اللى صعب الناس تعرف تطبقها وهي»لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم«… امى عارفه كل أسرارى وملجأ ليا في أي أزمة … مهما كبرت بفضل ضعيف من غيرها»

وأختتم:«أي حاجة وصلتلها وأي حاجة قدرت أحققها هي كانت سبب مباشر فيها … أمي هي الشخص اللى فضل مؤمن بيا حتى في الوقت اللي أنا فيه فقدت الأمل والثقة في نفسي … أول مكالمة تليفون لأي شغل بيجيلي بتكون ليها … الدعوة اللى بتدعى لى في أخر كل مكالمة قادرة تحول أي مشكلة أو هم لشئ سهل وبسيط … سامية أكتر حد فاهمني ومستحملنى بكل عيوبي وأخطائي»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر

أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر

دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس

دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه

السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه