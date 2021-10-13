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مجدي كامل يشارك في أعمال تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم

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مجدي كامل يشارك في أعمال تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم مجدي كامل يشارك في أعمال تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم

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تواصل لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي للفيلم عملها بشكل يومي، في مشاهدة الأفلام المشاركة بالمهرجان بدورته التاسعة، وتضم اللجنة محمد الحداد من الأردن، والفنان مجدي كامل، والمنتج والمخرج إبراهيم حمودة من .

فعاليات مهرجان الأردن الدولي للفيلم

وشاهدت اللجنة حتى الأن ٥ أفلام من ضمن ٨ أفلام تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث تجتمع بمقر مديرية الثقافة الأردنية يوميا لأكثر من ٦ ساعات لمشاهدة وتقييم الأفلام.
فعاليات مهرجان الأردن الدولي للفيلم

وتضم المسابقة الرسمية للمهرجان جوائز عديدة أبرزها أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل إخراج، كما تحتوي المسابقة على جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة، إضافة إلى جوائز أفضل مونتاج وأفضل موسيقى تصويرية.

وانطلقت فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي للفيلم الإثنين الماضي، وقدم حفل الافتتاح الفنان منذر رياحنة.

المصرى اليوم

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