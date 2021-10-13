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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر صباح اليوم عن حالة الطقس المتوقعة اليوم وأحوال الطقس ولدرجات الحرارة الأيام القادمة حتى يوم الإثنين 18 أكتوبر.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار اليوم الأربعاء وغدًا الخميس وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

وترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة على أغلب أنحاء مصر.

تكون توقعات الطقس باستمرار الطقس مائلا للحرارة فى القاهرة وجنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة فى القاهرة حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

ويسود طقس خريفى معتدل على باقي أنحاء مصر.

ويكون الطقس معتدلاً للحرارة فى السواحل الشمالية.

وتستمر حالة الطقس شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

ويظل ليلاً لطيفاً على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية فى مطروح والضبعة والسلوم على فترات متقطعة.

توقعت الأرصاد أن تكون حالة الطقس اليوم على جميع أنحاء مصر نهارًا بين المعتدلة وشديدة الحرارة .

وتنشط الرياح خلال حالة الطقس اليوم على مناطق من شمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وتوقعت صفحة هيئة الأرصاد الجوية على فيس بوك أن يكون البحر المتوسط معتدلاً والموج يتراوح بين 1.25 و1.75 مترًأ.

وتكون البحر الأحمر بين الإضطراب والاعتدال والموج بين 2 و2.5 مترًا، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الثلاثاء

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة اليوم المتوقعة فى القاهرة اليوم العظمى 31ْ و21ْ للصغرى.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 28ْ للعظمى و20ْ للصغرى.

وتكون درجة الحرارة في أسوان وإدفو 41 للعظمى، وهي أعلي درجة حرارة فى مصر.

وتكون أقل درجات الحرارة اليوم في مصر فى 17ْ فى كاترين.

يمكنك معرفة درجة الحرارة في موقعك داخل مصر من التقرير التالي:

وتنشر المصري اليوم مقطع فيديو نشرته صفحة هيئة الأرصاد الجوية للبرق صباح اليوم.

حالة الطقس غدًا الخمس 13-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد بقدر طفيف، وتظل شبيهة حالة الطقس اليوم على باقي الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحري غدًا 31ْ للعظمي و20ْ للصغري.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى السواحل الشمالية 29ْ -22ْ، ويتوقع أن تكون فى جنوب سيناء 34ْ-25ْ.

وتكون درجات الحرارة غدًا في شمال الصعيد إلى 34ْ-20ْ، وفي جنوب الصعيد ْ42-25ْ.

حالة الطقس الأيام المقبلة حتى الإثنين 18-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل على شمال البلاد وحتى القاهرة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات.

ونستعرض فيما يلي توقعات أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة.

ويكون الطقس مائلاً للحرارة ليلاً خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وكذلك القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 25 درجة.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 15 اكتوبر 2021

يتوقع أن تكون الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 35 درجة والصغرى 25.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد 36 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 أكتوبر 2021

يتوقع أن تكون الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والصغرى 25.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد 34 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 25 درجة.

توقعات درجات الحرارة الاحد 17 أكتوبر 2021

يتوقع أن تكون الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 25.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أكتوبر 2021

يتوقع أن تكون الحرارة فى القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 25.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة والمحسوسة 25 درجة.

وتنشر المصري اليوم توقعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل من الجدول التالي: