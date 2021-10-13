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«الري»: إزالة 5600 حالة تعدي خلال الحملات الموسعة لإزالة التعديات علي نهر النيل والمجارى المائية

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«الري»: إزالة 5600 حالة تعدي خلال الحملات الموسعة لإزالة التعديات علي نهر النيل والمجارى المائية «الري»: إزالة 5600 حالة تعدي خلال الحملات الموسعة لإزالة التعديات علي نهر النيل والمجارى المائية

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تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات في غضون ستة أشهر فميا اكد تقرير رسمي تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان أعداد الازالات المستهدفة تبلغ حوالى ١٦٥ ألف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الأربعاء إنه تم حتى الأن إزالة ٥٦٠٣ حالة بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

وأضاف «عبدالعاطي» أن وزارة الموارد المائية والري تواصل تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٥٢١ كيلومتر حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٦٨ كيلومتر.

وأكد وزير الري على أنه تم طرح مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومتر، وجارى العمل في باقى الأطوال ضمن مشروع تأهيل وتبطين الترع بمختلف المحافظات لحل اختناقات الري وتوفير المياه بصورة منتظمة لأغراض الزراعة.

تبطين الترع

المصرى اليوم

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