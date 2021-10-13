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قيادات «تعليم الإسكندرية» تتابع المدارس: تطهير الأيدي وارتداء الكمامة للمنتسبين (صور)

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قيادات «تعليم الإسكندرية» تتابع المدارس: تطهير الأيدي وارتداء الكمامة للمنتسبين (صور) قيادات «تعليم الإسكندرية» تتابع المدارس: تطهير الأيدي وارتداء الكمامة للمنتسبين (صور)

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أجرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، ونادية فتحى وكيل المديرية جولات مكوكية اليوم، شملت عدد من المدارس والادارات، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية ببعض المدارس، حيث استهلّ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة مجمع الشهداء الرسمية لغات بإدارة الجمرك وكذلك مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بحضور سامي فضل مدير عام الإدارة.

وأكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطهير الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامة في إطار انتظام الدراسة بنظام الحضور الكامل، مشيرًا إلى أن عدم دخول أولياء الأمور المدرسة وعدم تكدسهم وتزاحمهم أمام المدارس يساعد في انتظام العملية التعليمية وممارسة التلاميذ للأنشطة التربوية المختلفة .

وفي سياق متصل قام «سعد» بمتابعة مدرسة الرمل الثانوية بنات بإدارة شرق، بحضور همت أبوكيلة مدير عام الإدارة، وشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين ،

يأتى هذا فيما تابعت نادية فتحي وكيل المديرية، مدرسة الشهيد ثروت جلال الابتدائية ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الرسمية لغات ومدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات بإدارة العجمي، بحضور رحاب جابر مدير عام الإدارة ومحمد سليمان وكيل الإدارة، كما تابع مديرو عموم الإدارات سير وانتظام العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بالإدارات التعليمية الثماني .

وكان مدير المديرية أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في الإذاعة المدرسية طوال شهر أكتوبر بكلمات الصباح وقصائد الشعر والعروض المسرحية والأغنيات الوطنية وكذلك المسابقات المختلفة للتربية الفنية والتربية الاجتماعية والأفلام التسجيلية بحجرة الأوساط المتعددة والتأكيد على دور شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أعظم مَثَل في الفداء والتضحية في سبيل تحرير كل شبر من أرض الوطن .

جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)
جولات مكوكية لقيادات "تعليم الإسكندرية" لمتابعة المنظومة بالمدارس : تطهير الأيدي وارتداء الكمامة (صور)

المصرى اليوم

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