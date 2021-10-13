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"الأرصاد" يُنبِّه الشرقية والشمالية والجوف: ضباب وعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية

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"الأرصاد" يُنبِّه الشرقية والشمالية والجوف: ضباب وعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية "الأرصاد" يُنبِّه الشرقية والشمالية والجوف: ضباب وعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد وبقيق ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بعوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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