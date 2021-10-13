حازم الحديدي يكشف رسالة الشناوي لـ الحضري بعد إصابته أمام ليبيا

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كشف حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن حقيقة معاناة الحارس من إصابته قبل مباراة ليبيا.

وكان محمد الشناوي تعرض للاصابة بتمزق في العضلة الخلفية في الدقيقة 25 من مباراة مصر وليبيا، التي اقيمت الإثنين الماضي، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وقال حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية إن محمد الشناوي لم يكن جاهزًا من الناحية الطبية بنسبة 100% للمشاركة أمام ليبيا، لكنه كان مستعداً بنسبة 90%، ليس 30% أو 40% كما قيل في الساعات الماضية».

وأوضح : «الشناوي، لم يقل لعصام الحضري، أنا قولت لكم مشاركش، وهذا التصريح يقلل من الحراس المتواجدين معه في المنتخب»، موضحًا : «كل ما قاله الشناوي، أنا قلت لكم ما ألعبش إيد ورجل».

وأكمل : «لا توجد أي أزمة من بين الشناوي وعصام الحضري، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح»، مؤكدًا أن العلاقة بينهما جيدة.

وأشار : «محمد الشناوي، لن يعود للمشاركة للمباريات، إلا بعد أن يتماثل للشفاء بنسبة 100%».