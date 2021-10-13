أخبار عاجلة

ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
وزراء التجارة بمجلس التعاون يناقشون مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا -
بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه.. إخلاء محطة بمطار مانشستر البريطانية -
وزير الرياضة يهنئ الهلال لتأهلهم للنهائي الآسيوي -
بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا -
بريطانيا: برنامج إيران النووي متقدم ويثير القلق أكثر من أي وقت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أوركسترا مصرية ومصارعة وسفاري وغناء .. جدول فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2021

Print
أوركسترا مصرية ومصارعة وسفاري وغناء .. جدول فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2021 أوركسترا مصرية ومصارعة وسفاري وغناء .. جدول فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، جدول الفعاليات الكبرى في موسم الرياض الترفيهي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

في 20 أكتوبر تنطلق مسيرة افتتاح الموسم وحفلة عالمية، وفي اليوم التالي تنطلق فعاليات البوليفارد، وفي 21 أكتوبر تنطلق فعالية WWE.

22 أكتوبر: انطلاق واجهة الرياض
23 أكتوبر: انطلاق كومبات فيلد
24 أكتوبر: انطلاق المربع
25 أكتوبر: تجربة مسامير
26 أكتوبر: انطلاق ونتروندرلاند
مسرحية سلام مربع
27 أكتوبر: انطلاق رياض سفاري
ذا شامبيون أوف ماجيك
28 أكتوبر: الأوركسترا المصرية
حفلة جورج وسوف ووائل جسار
29 أكتوبر: سيرك دوسوليه ميسي 10
جدول الفعاليات الكبرى في #موسم_الرياض بعد الافتتاح إلى نهاية شهر أكتوبر

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

أنظار العالم تتجه نحو العاصمة السعودية في انطلاق "موسم الرياض 2021".. غدًا

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية

مجموعة "وفاء" تكرِّم 32 من الأطباء والطبيبات المميزين على مستوى السعودية