أوركسترا مصرية ومصارعة وسفاري وغناء .. جدول فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2021

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، جدول الفعاليات الكبرى في موسم الرياض الترفيهي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

في 20 أكتوبر تنطلق مسيرة افتتاح الموسم وحفلة عالمية، وفي اليوم التالي تنطلق فعاليات البوليفارد، وفي 21 أكتوبر تنطلق فعالية WWE.

22 أكتوبر: انطلاق واجهة الرياض

23 أكتوبر: انطلاق كومبات فيلد

24 أكتوبر: انطلاق المربع

25 أكتوبر: تجربة مسامير

26 أكتوبر: انطلاق ونتروندرلاند

مسرحية سلام مربع

27 أكتوبر: انطلاق رياض سفاري

ذا شامبيون أوف ماجيك

28 أكتوبر: الأوركسترا المصرية

حفلة جورج وسوف ووائل جسار

29 أكتوبر: سيرك دوسوليه ميسي 10

جدول الفعاليات الكبرى في #موسم_الرياض بعد الافتتاح إلى نهاية شهر أكتوبر