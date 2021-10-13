طعنه صديقة بمفك .. مقتل شاب في السويس خلال مشاجرة

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قتل شاب في السويس، إثر اصابته في مشاجرة مع صديقه، استخدم خلالها الأخير «مفك» وسدد طعنة في رقبة. تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم قبل مرور ساعة على الواقعة التي شهدها حي الأربعين.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من المواطنين يفيد نشوب مشاجرة بين شابين بضاحية حى الكويت التابعة لحي الأربعين، وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن مشادة كلامية بين المجني عليه «أحمد. س»، وبين صديقه تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها الأخير «مفك» وسدد طعنة في رقبة صديقه.

وشكل اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث بقيادة الرائد أحمد عز رئيس مباحث قسم الأربعين وتمكن والقوة المرافقة له من إعداد كمين للمتهم «أ.ح» وضبطه قبل هروبه.

وقال مصدر طبي إن المجني عليه وصل المستشفى في سيارة ملاكي، وتوفى عقب وصوله متأثرا بإصابته في الرقبة حيث فقد كمية كبيرة من الدماء.

جرى نقل جثمان المتوفي لثلاحة حفظ الموتى، وأخطرت النيابة للتحقيق.