تصفيات مونديال قطر 2022: الماكينات والديناميت أول المتأهلين وهاتريك تاريخي لـ رونالدو

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اختتمت مساء الثلاثاء، مباريات المرحلة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

المنتخب الصربي حافظ على صدارته للمجموعة الأولى بعد أن تغلب على منتخب أذربيجان بنتيجة 3-1، ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة ويتجمد رصيد الضيوف عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وفي لوكسمبورج، أنفجر كريستيانو رونالدو في وجه أصحاب الأرض وسجل 3 أهداف في فوز كبير للمنتخب البرتغالي بنتيجة 5-0، ليرتفع رصيد برازيل أوروبا إلى 16 نقطة في المركز الثاني من المجموعة.

وسجل رونالدو الهاتريك رقم (10) له مع منتخب البرتغالي متجاوزًا السويدي سفين رايدل (9) والإماراتي على مبخوت (9) ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للهاتريك على المستوى الدولي.

وفي المجموعة الثانية، قفز المنتخب السويدي للصدارة بعد تغلبه بنتيجة 2-0 على منتخب اليونان، ليرتفع رصيدهم إلى 15 نقطة، في حين يتجمد رصيد الضيوف عند 9 نقاط في المركز الثالث، مع تلقيهم الهزيمة لأول مرة في التصفيات (لعبوا 6: تعادلوا 3 وفازوا 2).

وصعد المنتخب السويسري بجانب المنتخب الإيطالي في صدارة المجموعة الثالثة بعد ان تغلب خارج قواعده على منتخب ليتوانيا بنتيجة 4-0، ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 3 نقاط في قاع الترتيب.

وقلب المنتخب البلغاري تأخره بنتيجة 1-0 إلى فوز 2-1 على ملعبه ضد منتخب أيرلندا الشمالية، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل المنتخب الأوكراني على ملعبه بنتيجة1-1 ضد المنتخب البوسني، في حين حقق منتخب فنلندا الفوز خارج قواعده بنتيجة 2-0 على منتخب كازخستان في مباراة شهدت تسجيل المهاجم تيمو بوكي لـ هدفين، ليرفع من رصيد أهدافه الدولية إلى 33 ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده متجاوزًا الرقم السابق بأسم ياري ليتمانن (32).

وفي المجموعة الخامسة، سجل المهاجم المتألق باتريك تشيك هدف وصنع أخر ليفوز منتخب التشيك خارج قواعده بنتيجة 2-0 على روسيا البيضاء، ويستمر في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر، منتخب بلجيكا.

وحافظ المنتخب الويلزي على حظوظه في التأهل بعد ان فاز خارج قواعده على استونيا بنتيجة 1-0، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة.

وفي المجموعة السادسة، حجز المنتخب الدنماركي مكانه في مونديال قطر بعد أن حقق فوزه الثامن على التوالي بالتغلب على ملعبه بنتيجة 1-0 على منتخب النمسا، ليحافظ على نسبة 100% من الإنتصارات ويرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة.

وأصبح منتخب الديناميت ثالث المتواجدين في مونديال 2022 (بعد قطر وألمانيا)، بعد ان كان المتأهل رقم 30 لمونديال 2018.

وعزز المنتخب الإسكتلندي فرصته في الصعود من خلال المركز الثاني بعد ان هزم منتخب

جزر الفارو بنتيجة 1-0، ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة.

وأستمر الصراع الهولندي النرويجي في المجموعة السابعة بعد فوز الأول بنتيجة عريضة على منتخب جبل طارق (6-0) وفوز الثاني على الجبل الأسود بنتيجة 2-0، ليستمر الطواحين في الصدارة برصيد 19 نقطة، ويستمر المنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وأستمر المنتخب التركي في معادلة التأهل بعد تحقيقه فوزًا صعبًا خارج قواعده على لاتفيا بنتيجة 2-1، ليستمر في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وأنفرد المنتخب الروسي بصدارة المجموعة الثامنة بعد تغلبه على منتخب سلوفينيا بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد الدب الروسي إلى 19 نقطة.

وفقد المنتخب الكرواتي نقطتين بعد تعادله على ملعبه بنتيجة 2-2 ضد منتخب سلوفاكيا، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

وسقط منتخب إنجلترا في فخ التعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد منتخب المجر، ليستمر في صدارة المجموعة التاسعة برصيد 20 نقطة.

وأرتقى المنتخب البولندي للمركز الثاني في المجموعة بعد فوزه خارج قواعده على ألبانيا بنتيجة 1-0، ليرتفع رصيد النسور البولندية إلى 17 نقطة، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 15 نقطة.

وفي المجموعة العاشرة، كان المنتخب الألماني هو أول المتأهلين إلى مونديال قطر (بعيدًا عن الدولة المضيفة) بعد فوزه خارج قواعده على مقدونيا الشمالية بنتيجة 4-0، لينفرد منتخب الماكينات بصدارة المجموعة برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى كل نسخ بطولة كأس العالم بداية من 1954، محققًا مشاركته رقم 20 (فقط البرازيل هو المنتخب الوحيد الذي شارك في عدد مناسبات أكبر – 21).

وحقق المنتخب الروماني الفوز على أرمينيا بنتيجة 1-0، ليرتقي إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة.