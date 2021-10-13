بعد انتشار شائعات عن إصابتها بالبهاق .. سهير رمزي تكشف حقيقة تلك العلامات علي جسدها

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نفت الفنانة سهير رمزي الأخبار المنتشرة عن إصابتها بمرض البهاق، موضحة أنها استعملت كريم للعناية بالبشرة من الشمس على جسدها أثناء جلوسها على البحر وكان منتهي الصلاحية، حيث وقع على اثرة حساسية شديدة لجسمها، مشيرة إلى ان الاشخاص اصبحوا ينصبوا أنفسهم لتشخيص الحالات المرضية قائلا:«الناس نصبت نفسها لإصدار الفتاوى»

وكشفت «سهير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر: «كنت استعملت كريم للبشرة اثناء جلوسي امام البحر وكان الكريم منتهي الصلاحية وهو ما أصابني بحساسية شديدة لجسمي، وحاليا أنا أفضل»

وأضافت:«الناس بدل ما تنشر أخبار غلط كان ممكن ترفع سماعة التلفون يطمنوا وأنا اقولهم أسباب اللي حصل حقيقة الصورة»

كانت انتشرت خلال الأيام الماضية صورة للفنانة سهير زمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعها بخبيرة البواريك إيمان الحصري أثناء اختيارها باروكة جديدة، حيث ظهرت الأولي بعلامات تشير بإصابتها بمرض البهاق، حيث تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي إصابتها بمرض البهاق