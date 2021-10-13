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مدرب "الأخضر" "رينارد" : كنا نتطلع لتقديم الأفضل.. والأهم النقاط الثلاث

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مدرب "الأخضر" "رينارد" : كنا نتطلع لتقديم الأفضل.. والأهم النقاط الثلاث مدرب "الأخضر" "رينارد" : كنا نتطلع لتقديم الأفضل.. والأهم النقاط الثلاث
في المؤتمر الصحفي عقب مباراة "الصين"

مدرب

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد كنا نتطلع لتقديم الأفضل على مستوى الأداء الفني، لكن الأهم بأننا تمكنا من تحقيق ثلاث نقاط مهمة، فقد كان بالإمكان أن نسهل مجريات المباراة لكننا لم نحقق ذلك من خلال عدم تسجيل المزيد من الأهداف.

وجاء حديث المدير الفني للمنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الأخضر أمام نظيره الصيني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأضاف :" لقد فقدنا التركيز مع بداية الشوط الثاني، الأمر الذي كلفنا استقبال هدف، مما ساهم في رفع معنويات الفريق المنافس".


وتابع :" في هذه المباراة تمكنا من إدارة الغيابات بشكل إيجابي، فقد حضر سعود عبدالحميد بأداء فني مميز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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