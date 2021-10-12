أخبار عاجلة

هنا شيحة: «الجونة بيتي الثاني.. بحس أني بتحرر فيها من القيود» -
"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام -
"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد انتهاء أزمة الطيار.. محمد رمضان يرقص رفقة مضيفات الطائرة: «الفرفوشة رزق» ()

Print
بعد انتهاء أزمة الطيار.. محمد رمضان يرقص رفقة مضيفات الطائرة: «الفرفوشة رزق» (فيديو) بعد انتهاء أزمة الطيار.. محمد رمضان يرقص رفقة مضيفات الطائرة: «الفرفوشة رزق» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك الفنان محمد رمضان، الثلاثاء، جمهوره، مقطع من طائرته الخاصة أثناء رحلته إلى مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، حيث ظهر يرقص بصحبة مضيفات الطائرة على أنغام أغنية «يا حبيبي».

ونشر «رمضان» الفيديو عبر «إنستجرام» قائلًا: «المضيفة الفرفوشة رزق».

يذكر أن الفنان محمد رمضان أثار ضجة واسعة من قبل بعدما نشر صورة له من مقصورة أحد الطائرات الخاصة بصحبة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، حيث قررت وزارة الطيران وقف «أبواليسر»، بسبب قانون يمنع دخول الركاب إلى مقصورة الطائرة.

وكانت أحدث اعمال الفنان محمد رمضان مسلسل «موسي» بطولته بمشاركة الفنانة سمية الخشاب وسيد رجب وهبة مجدي ورياض الخولي وصبري فواز وإيمان العاصي وعارفة عبدالرسول ومنذر رياحنة وأمير صلاح الدين ومن إخراج محمد سلامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الحمير مذبوحة في الشرقية

دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور

بالفيديو.. غواص إسرائيلي يعثر على سيف يعود لحقبة الصليبيين وعمره نحو 900 سنة

بالفيديو.. غواص إسرائيلي يعثر على سيف يعود لحقبة الصليبيين وعمره نحو 900 سنة