★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك الفنان محمد رمضان، الثلاثاء، جمهوره، مقطع فيديو من طائرته الخاصة أثناء رحلته إلى مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، حيث ظهر يرقص بصحبة مضيفات الطائرة على أنغام أغنية «يا حبيبي».

ونشر «رمضان» الفيديو عبر «إنستجرام» قائلًا: «المضيفة الفرفوشة رزق».

يذكر أن الفنان محمد رمضان أثار ضجة واسعة من قبل بعدما نشر صورة له من مقصورة أحد الطائرات الخاصة بصحبة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، حيث قررت وزارة الطيران وقف «أبواليسر»، بسبب قانون يمنع دخول الركاب إلى مقصورة الطائرة.

وكانت أحدث اعمال الفنان محمد رمضان مسلسل «موسي» بطولته بمشاركة الفنانة سمية الخشاب وسيد رجب وهبة مجدي ورياض الخولي وصبري فواز وإيمان العاصي وعارفة عبدالرسول ومنذر رياحنة وأمير صلاح الدين ومن إخراج محمد سلامة.