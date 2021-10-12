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رغم قرار وقفه.. حسن شاكوش يعلن عن مفاجأة لجمهوره ()

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رغم قرار وقفه.. حسن شاكوش يعلن عن مفاجأة لجمهوره (فيديو) رغم قرار وقفه.. حسن شاكوش يعلن عن مفاجأة لجمهوره ()

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كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن طرحه أغنية جديدة بعنوان «وياك»، خلال الفترة المقبلة، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعدما قرر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلغاء تصاريح المطرب الشعبي حسن شاكوش من نقابة المهن الموسيقية، كما أوقف المطرب رضا البحراوي شهرين، وذلك بعد التحقيق معهما على إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا.

ونشر «شاكوش» الفيديو عبر «إنستجرام» قائلا: «انتظروا يوم الخميس إن شاء الله أغنية (وياك)».

كان مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش دعا نقابة المهن الموسيقية إلى التراجع عن قرارها الصادر بإلغاء تراخيص الغناء الخاصة به.

المصرى اليوم

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