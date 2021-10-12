صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ريال مدريد وتشيلسي

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كشفت تقارير بريطانية صادرة مساء الثلاثاء، عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بظهير أيمن فريق تشيلسي الإنجليزي ريس جيمس، حيث وسيحاول وضع اللاعب الدولي الإنجليزي في أي صفقة ستشهد عودة إيدن هازارد إلى ستامفورد بريدج.

وفقًا لصحيفة «ميرو» البريطانية، فإن مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش حريص على إعادة إيدين هازارد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عانى البلجيكي من فترة عصيبة في إسبانيا منذ انضمامه إلى اللوس بلانكوس قادمًا من البلوز في عام 2019 في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد أبراموفيتش أن إيدن هازارد سيكون قادرًا على تجديد مسيرته إذا عاد للتعاقد مع تشيلسي، ويمكن أن يتطلع إلى التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في يناير، على الجانب الآخر يبدو أن ريال مدريد حريصًا على التخلص من هازارد، لكنه سيسعى للتعاقد مع ريس جيمس كجزء من أي صفقة من شأنها أن تشهد عودة هازارد إلى البلوز.

وسجل إيدن هازارد 110 أهداف وقدم 92 تمريرة حاسمة في 352 مباراة في جميع المسابقات مع تشيلسي خلال فترة 7 سنوات مع النادي بين عامي 2012 و2019. وقاد البلوز إلى لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية ولقبين. كؤوس الدوري الأوروبي.

واجه اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا صعوبة في تكرار الشكل الذي أظهره في تشيلسي خلال الفترة التي قضاها مع ريال مدريد. تمكن هازارد من تسجيل خمسة أهداف فقط في 51 مباراة مع لوس بلانكوس في جميع المسابقات.

وسيسعى ريال مدريد لاسترداد جزء من 100 مليون جنيه إسترليني أنفقوها للتعاقد مع هازارد من تشيلسي في عام 2019، ويبدو أن تشيلسي مستعد لدفع 35 مليون جنيه إسترليني فقط للحصول على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2015.