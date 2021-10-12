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بيج رامي يعلن تفاصيل أولمبيا للمحترفين

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بيج رامي يعلن تفاصيل أولمبيا مصر للمحترفين بيج رامي يعلن تفاصيل أولمبيا للمحترفين

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أعلن البطل العالمي بيج رامي الذي توج مؤخراً بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، تفاصيل الفعالية الكبرى لكمال الأجسام للمحترفين «أولمبيا »، التي ينظمها فريق كوسكواد، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك، مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

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ونشر ممدوح السبيعي الملقب بـ«بيج رامي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشوراً جاء فيه:«لأول مرة في مصر عرض المحترفين» KO PRO«، الذي سيشارك فيه عدد من نجوم كمال الأجسام للمحترفين خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر الجاري، في فئات البودى بيلدينج ووزن الـ212، والفيزيك والكلاسيك فيزيك».

وتابع بيج رامي في المنشور:«فعالية أولمبيا مصر للمحترفين تؤهل الفائز بالمركز الأول في الفئات الأربع للمشاركة في مستر اولمبيا بالولايت المتحدة الأمريكية نسخة 2022، كما يحصل الفائزون على مجموع جوائز 70 ألف دولار ما يوازي مليون جنيه مصري».

ومن المنتظر أن يحضر بيج رامي فعالية أولمبيا مصر للمحترفين، كما سيشارك في البطولة عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام المصريين المحترفين، بخلاف عدد من اللاعبين الأجانب من أرجاء العالم والوطن العربي.

ونجح بيج رامي في التتويج بلقب مستر أولمبيا 2021، فجر الأحد الماضي بعدما تفوق على منافسه الأمريكي براندون كورى الذي جاء في المركز الثاني، بينما احتل الإيراني هادي شوبان المركز الثالث، وجاء الأمريكي هانتر لابرادا في المركز الرابع، ونيك والكر في المركز الخامس، كما نجح البطل المصري محمد شعبان في التواجد ضمن قائمة الـTOP 10 في المشاركة الثانية له في مستر وأولمبيا وجاء حسن مصطفى في المركز الثالث عشر.

وشهدت فعالية مستر أولمبيا هذا العام لأول مرة مشاركة 4 لاعبين مصريين من فريق كوسكواد هم بيج رامي حامل اللقب، ومحمد شعبان وحسن مصطفى، في الوزن المفتوح، بينما شارك أحمد الورداني الذي شارك في وزن الـ212.

المصرى اليوم

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