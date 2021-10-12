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عامر حسين: ماتش القمة في موعده

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عامر حسين: ماتش القمة في موعده عامر حسين: ماتش القمة في موعده

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قال عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، إن عودة الجماهير للمدرجات يعتبر اختبار للأندية للمحافظة على السلوك وآلية الدخول التي سوف يتم الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنظمة.

وأضاف عامر حسين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن كل نادي سيكون مسؤول مسؤولية كاملة عن جماهيره طبقاً للوائح وسيتم محاسبته عن أي تجاوزات، منوها بأن هناك انضباط كبير من الشعب المصري وسوف يتم نقله للملاعب، حيث جميع المدرجات يوجد بها كاميرات مراقبة وسوف يتم منع أي شخص من دخول النادي نهائيا إذا تسبب في حدوث أي شغب.

ولفت إلى أن هناك اجتماع مع الأندية للاتفاق على آليات دخول الجماهير للمدرجات من الناحية الأمنية والصحية، بالإضافة إلى أنه لابد حصول الجماهير المتواجدين بالمدرجات على لقاح كورونا، مؤكداً أنه متفائل بعودة الجماهير للمدرجات من جديد.

وعن تحديد مواعيد لمبارايات الدوري، أشار إلى أن الاتحاد الأفريقي ينظم بطولات من شرق أفريقيا أو غربها، على عكس الدوري الأوروبي، حيث أن مواعيد الطيران غير منتظمة وتختلف من دولة لأخرى، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للأندية، والسوبر الإفريقي.

وأوضح عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات، أن موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري سوف تقام في موعدها.

المصرى اليوم

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